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بعد نهاية مرحلة دور المجموعات

المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
المواطن - محمد سمعه

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اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، وذلك بعد نهاية دور المجموعات اليوم.

كأس الملك سلمان للأندية 2023

وكانت مباريات اليوم، انتهت بفوز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد، بينما تعادل شباب بلوزداد مع نادي الكويت الكويتي بهدف لكل فريق، وتعادل الزمالك مع النصر بهدف لكل فريق، وفاز الشباب على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد.

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أما مباريات أمس فانتهت بفوز الهلال على الوداد المغربي بنتيجة هدفين لهدف، وفاز السد القطري على أهلي طرابلس الليبي بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على الشرطة العراقي بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل الترجي التونسي مع مواطنه الصفاقسي بدون أهداف.

الشباب السعودي - الشباب ضد الاتحاد المنستيري - هتان باهبري

المتأهلون لدور الثمانية 

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة كل من “الاتحاد والشرطة” عن المجموعة الأولى، السد والهلال عن المجموعة الثانية، الشباب والنصر عن المجموعة الثالثة، الرجاء والوحدة عن المجموعة الرابعة.

وسيلعب السد القطري ضد الشرطة العراقي، والاتحاد ضد الهلال في دور الثمانية، بينما يلعب الرجاء المغربي ضد النصر والشباب ضد الوحدة.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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