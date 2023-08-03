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ردًّا على التلويح بالتدخل العسكري

المجلس العسكري بالنيجر: عقوبات إيكواس غير عادلة ولن نرضخ للضغوط

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
المجلس العسكري بالنيجر: عقوبات إيكواس غير عادلة ولن نرضخ للضغوط
المواطن - فريق التحرير

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رفض عبدالرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ردًّا على الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

خطاب تلفزيوني

وقال في خطاب تلفزيوني: إن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

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وأكد البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنه قلق من الجهود المبذولة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًّا في النيجر وأوقف تمويل جميع عملياته هناك حتى إشعار آخر باستثناء شراكاته مع القطاع الخاص.

وقف التمويل

وأردف في بيان: “ردًّا على ذلك الانقلاب في النيجر أوقف البنك الدولي المدفوعات لجميع العمليات حتى إشعار آخر بخلاف الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر”.

كذلك كشفت وثيقة حكومية، أن إمدادات الكهرباء في النيجر والتي تأتي من نيجيريا، تراجعت بعد الانقلاب.

وتراجعت إمدادات الكهرباء التي تأتي عبر خط نقل بيرنين-كيبي الذي تبلغ طاقته 80 ميجا وات إلى الصفر، اليوم الأربعاء.

أوكرانيا تدعو مواطنيها للمغادرة لتوفير الكهرباء

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة بما فيها نيجيريا، الأحد، إغلاق الحدود مع النيجر وحظر الرحلات الجوية التجارية ووقف المعاملات المالية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي.

 

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