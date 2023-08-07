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قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة

المجلس العسكري بالنيجر يغلق المجال الجوي

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
المجلس العسكري بالنيجر يغلق المجال الجوي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المجلس العسكري في النيجر أنه أغلق المجال الجوي للبلاد اعتبارًا من أمس الأحد حتى إشعار آخر.

بيان المجلس العسكري

ولفت بيان المجلس العسكري إلى التهديد بتدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بعد رفض قادة الانقلاب في النيجر مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

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من جانبها، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأحد.

وجاء البيان الفرنسي بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة “إعلان حرب”.

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