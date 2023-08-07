المجلس العسكري بالنيجر يغلق المجال الجوي

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أكد المجلس العسكري في النيجر أنه أغلق المجال الجوي للبلاد اعتبارًا من أمس الأحد حتى إشعار آخر.
ولفت بيان المجلس العسكري إلى التهديد بتدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بعد رفض قادة الانقلاب في النيجر مهلة منحتها لهم المجموعة لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.
من جانبها، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأحد.
وجاء البيان الفرنسي بعد أيام من إعلان بوركينا فاسو ومالي أنهما ستعتبران أي تدخل عسكري ضد الحكام العسكريين الجدد في النيجر بمثابة “إعلان حرب”.