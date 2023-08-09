المجلس العسكري بالنيجر يلتقي مبعوثي الرئيس النيجيري وإيكواس

التقى المجلس العسكري بالنيجر بمبعوثين اثنين للرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بولا تينوبو في عاصمة النيجر نيامي اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن النظام العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر، أصبح غير مهتم بعروض الحوار من دول غرب إفريقيا والولايات المتحدة لتجنّب احتمال تدخّل عسكري بهدف إعادة النظام الدستوري.

الوضع في النيجر

وقبل يومين من انعقاد قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لبحث الوضع في النيجر، أبلغ المجلس العسكري الجماعة الاقتصادية التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب “أمنية”.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي “السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إيكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة”.