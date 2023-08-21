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محذرًا من أي مغامرة عسكرية

المجلس العسكري في النيجر يحسم مسألة عودة بازوم للسلطة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
المجلس العسكري في النيجر يحسم مسألة عودة بازوم للسلطة
المواطن - فريق التحرير

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حسم المجلس العسكري في النيجر، بقيادة عبدالرحمن تياني، مسألة عودة الرئيس المخلوع محمد بازوم، للسلطة وذلك خلال زيارة أجراها وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للبلاد.

تحذيرات المجلس العسكري

وصارح المجلس العسكري وفد إيكواس بتمسكه القاطع بعدم عودة الرئيس محمد بازوم، إلى السلطة، محذرًا من أي مغامرة عسكرية تقاد ضد النيجر، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

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وطالب رئيس المجلس العسكري، عبدالرحمن تياني، وفد إيكواس برفع العقوبات، فيما لم يقدم أي شيء مقابل رفع العقوبات.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول نيجري، أمس الأحد، قائلًا: “لم تسفر المحادثات التي استمرت، حوالي ساعتين، بين المجلس العسكري الجديد في النيجر ووفد إيكواس بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة في النيجر، عن نتائج تذكر، مع عدم وضوح الخطوات التالية”.

العقوبات الإقليمية

وأردف المسؤول أن المجلس العسكري في النيجر، يتعرض لضغوط بسبب العقوبات الإقليمية لأنهم يرفضون إعادة رئيس البلاد، الذي أطاحوا به، قبل نحو شهر، إلى جانب خوفهم من هجمات من فرنسا.

ووصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى عاصمة النيجر نيامي، أول أمس السبت، لعقد مباحثات مع المجلس العسكري الحاكم ولقاء الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وصرّح مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة إيكواس، عبدالفتاح موسى، في وقت سابق من أول أمس السبت، بأن المجلس العسكري في النيجر بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني، وافق على إجراء محادثات مع المجموعة.

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