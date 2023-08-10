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عزلوا بازوم في 26 يوليو

المجلس العسكري يهدد بقتل رئيس النيجر إذا تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
المجلس العسكري يهدد بقتل رئيس النيجر إذا تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مسؤولان غربيان أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع، إذا تدخلت الدول المجاورة عسكريًّا.

انقلاب النيجر

وصرح المسؤولان بأن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة: إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا حاولت دول المنطقة أي تدخل عسكري لإعادته إلى السلطة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

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وذكر أحد المسؤولين، أن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الموجه إلى بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.

وأكد مسؤول أمريكي تلك الرواية، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كان قادة الانقلاب عزلوا بازوم في 26 يوليو. ويقول بازوم: إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته..

استخدام القوة كملاذ أخير

من جهته قال الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، اليوم الخميس، في ختام قمة لبحث الانقلاب في النيجر: إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير.

وذكرت المجموعة في البيان الختامي للقمة، اليوم الخميس، أنها أمرت بوضع قوتها الاحتياطية في حالة تأهب، ردًّا على الانقلاب الذي وقع في النيجر.

وعقدت القمة التي استضافتها نيجيريا، اليوم الخميس، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

حكومة جديدة

وعُقد الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

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