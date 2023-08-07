المحتالون ينتحلون أسماء شركات مالية مرخصة

حذر الأمن العام، مجددًا المواطنين والمتابعين من جهات الفوركس غير المرخصة.

شركات مالية مرخصة

وأضاف الأمن العام، عبر منشور بموقع إكس، أن المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية مرخصة للاحتيال على ضحاياهم.

وجدد التنبيه على ضرورة تأكد المستفيدين من الجهات التي يتعاملون معها؛ ضمانًا لعدم الوقوع في فخ الأكاذيب.

النصب والاحتيال

وفي وقت سابق، أكدت الكاتبة والإعلامية بشرى فيصل السباعي، أن من يستمع لجلسة لكبار السن في هذه الفترة سيتفاجأ أن أبرز موضوع يتكلمون فيه هو قصص تعرّضهم للاحتيال والنصب الذي سرق منهم مدخرات العمر، وكل واحد منهم يعرف عددًا ممن هم من جيله أيضًا يحدّث عن قصص تعرّضهم للنصب والاحتيال وسرقة ثروة العمر وتحمّل ديون فوقها.