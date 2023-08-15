المدني: أمطار رعدية بمعظم المناطق حتى السبت

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى السبت المقبل.
كما دعت مديرية الدفاع المدني إلى البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار، على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وحائل.
ولفتت مديرية الدفاع المدني إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، الخرج، الحريق، القويعية، الرين، فيما ستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية، وأيضًا المنطقة الشرقية.
فيديو | ابتداءً من اليوم حتى السبت المقبل ازدياد فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.. والدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات السيول#الإخبارية pic.twitter.com/JJ823HkzTo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2023