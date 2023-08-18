المدني: ابتعدوا عن الأودية وأماكن تجمع الأمطار

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار، في ظل الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق السعودية.

ودعت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” المواطنين للابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.