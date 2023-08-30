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المدني: احذروا هطول أمطار رعدية على معظم المناطق

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
المدني: احذروا هطول أمطار رعدية على معظم المناطق
المواطن - واس

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

أمطار غزيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.

رياح وغبار

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح ووادي الدواسر والسليل، ومناطق القصيم وحائل ونجران، وستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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