Icon

السعودية والكويت: ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة بين البلدين فقط Icon إنذار بعوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية في مكة المكرمة وجدة Icon وفاة رضيعة من الحر نسيتها جدتها في السيارة Icon الشرطة الأمريكية: فوضى بسبب بلاغ كاذب بإطلاق نار داخل الكونجرس Icon تقديم استشارات هندسية دون ترخيص يعرض مرتكبها للعقوبات Icon البنك الدولي يوقف تمويل جميع عملياته بالنيجر Icon 30 مليون مشاهدة على منصات شؤون الحرمين بمناسبة غسل الكعبة Icon سر طلاق رئيس وزراء كندا من زوجته بعد 18 عامًا من الحب Icon سمكة سامة لدغتها أصعب من ألم الولادة Icon المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شدد على أهمية رقابتهم

المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية، وتغطية مقابس الكهرباء، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.

وأكدت المديرية ضرورة وضع الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في مكان بعيد عن متناول الأطفال، وعدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.

قد يهمّك أيضاً
ساديو ماني يستعد للانتقال إلى النصر

ساديو ماني يستعد للانتقال إلى النصر

مشادة بين لاعبي الشباب والزمالك

مشادة بين لاعبي الشباب والزمالك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم