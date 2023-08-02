المدني: حافظوا على سلامة الأطفال من مصادر الخطر بالمنازل

شدَّدت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية، وتغطية مقابس الكهرباء، والتأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.

وأكدت المديرية ضرورة وضع الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في مكان بعيد عن متناول الأطفال، وعدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.