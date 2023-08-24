Icon

إحباط تهريب 53 كجم من القات بجازان Icon أرقام تزين مسيرة إيمريك لابورت قبل النصر Icon طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى Icon لقطات من توقيع لابورت مع النصر لـ3 مواسم Icon أرماح الرياضية توقع اتفاقية شراكة مع فلاورد Icon ترامب: بايدن لن يصل لانتخابات 2024 Icon وظائف شاغرة بفروع شركة نادك Icon ريفر بليت يضم بيتي مارتينيز Icon ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي Icon المدني يحذر: أمطار مستمرة على معظم المناطق بدءًا من الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعا إلى ضرورة البقاء في أماكن آمنة

المدني يحذر: أمطار مستمرة على معظم المناطق بدءًا من الغد

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
المدني يحذر: أمطار مستمرة على معظم المناطق بدءًا من الغد
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة ورياح نشطة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

قد يهمّك أيضاً
نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف

نهاية مأساوية لشاب حاول معانقة نافورة جنيف

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل مكة المكرمة الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة، وستتأثر منطقتا المدينة المنورة ونجران بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار