Icon

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات Icon 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة Icon المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل Icon المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر Icon إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023 Icon جزيرة جبل الليث مقصد هواة الغوص والرياضات البحرية Icon الجيش الأردني يسقط مسيرة تحمل متفجرات قادمة من سوريا Icon المؤشر الإيجاري يسجل 275 ألف صفقة والرياض تتصدر بقيمة 900 مليون ريال Icon وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بواقع 47 مئوية

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة تصدرت اليوم الأربعاء المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية.

المدينة المنورة في المركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 47 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي

6 مباريات غدًا في الدوري الإنجليزي

بيع 3 صقور بأكثر من ربع مليون ريال

بيع 3 صقور بأكثر من ربع مليون ريال

وأضاف أن رفحاء والأحساء والقيصومة جاءوا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك في المركز الثالث كل من الدمام، عرعر، العلا، القصيم، وادي الدواسر، وشرورة بواقع 45 درجة مئوية.

وسجلت كل من الجوف والرياض 44 درجة مئوية لتحتلا المركز الرابع.

أعلى درجات الحرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية