المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة تصدرت اليوم الأربعاء المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية بواقع 47 درجة مئوية.
وأضاف أن رفحاء والأحساء والقيصومة جاءوا في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما جاء بعد ذلك في المركز الثالث كل من الدمام، عرعر، العلا، القصيم، وادي الدواسر، وشرورة بواقع 45 درجة مئوية.
وسجلت كل من الجوف والرياض 44 درجة مئوية لتحتلا المركز الرابع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.