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السودة الأدنى حرارة بـ 16 مئوية

المدينة المنورة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ صباحاً
المدينة المنورة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت المدينة المنورة والأحساء الأعلى حرارة اليوم 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 16 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: المدينة المنورة والأحساء 47 مئوية، الرياض والصمان ووادي الدواسر والخرج 46 مئوية، القريات والمجم بريدة والعلا وحفر الباطن والمجمعة والدهناء 45 مئوية.

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أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 16 مئوية، أبها 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، القريات 23 مئوية، طريف 24 مئوية، الطائف 25 مئوية، حائل ونجران 26 مئوية، سكاكا 27 مئوية، الرياض وتبوك وبريدة وعرعر والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة والوجه ورفحاء والدهناء 28 مئوية.

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