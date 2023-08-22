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المرئي والمسموع: تأكدوا من حصول المعلن على ترخيص موثوق

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
المرئي والمسموع: تأكدوا من حصول المعلن على ترخيص موثوق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضرورة التأكد قبل الإعلان عند أي معلن من حصوله على ترخيص موثوق.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها بمنصة “إكس” إنه “قبل إعلانك عند أي حساب لفرد مُعلن.. تأكد أنه موثوق عبر زيارة الرابط (هنا)”.

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شروط ترخيص موثوق

يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ذكرت في وقت سابق، أن ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تسري ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ، ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﺛًﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳًﺎ، ﻣﻘﺪﻣـ أو مقدمة ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻣ أو مقامة ﺩﺍﺧﻞ السعودية، وذلك ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ.

الحالات المستثناة

وأشارت إلى أن هناك حالات تستثنى ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ترخيص موثوق وهي:

  • اﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
  • إﻋﻼﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
  • ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺇﻋﻼﻧًﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ 18 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺀﻡ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻠﻔﺮﺩ.

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