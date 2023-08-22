المرئي والمسموع: تأكدوا من حصول المعلن على ترخيص موثوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 30 نقطة تغريم منشأة زعمت انفرادها بشهادة الجودة على مكينة حلاقة العثور على 18 جثة لمهاجرين جراء الحرائق شمال اليونان مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان 8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية 1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م
أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضرورة التأكد قبل الإعلان عند أي معلن من حصوله على ترخيص موثوق.
وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر حسابها بمنصة “إكس” إنه “قبل إعلانك عند أي حساب لفرد مُعلن.. تأكد أنه موثوق عبر زيارة الرابط (هنا)”.
يذكر أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع ذكرت في وقت سابق، أن ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تسري ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ، ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ، ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺪﺛًﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳًﺎ، ﻣﻘﺪﻣـ أو مقدمة ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻣ أو مقامة ﺩﺍﺧﻞ السعودية، وذلك ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ.
وأشارت إلى أن هناك حالات تستثنى ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ترخيص موثوق وهي: