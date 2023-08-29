المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي

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شددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على ضرورة الحذر من أي إساءات أو تجاوزات تؤجج التعصب الرياضي، ما يشوه متعة المنافسة.
وحذرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في إنفوجراف صادر عنها من أي إساءات أو تجاوزات أو طرح مسيء، مما قد يؤدي إلى تأجيج التعصب الرياضي، مؤكدة أنها لا تتوانى في تطبيق اللوائح على كل مخالف.
ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات تأجيج التعصب الرياضي وذلك عبر الرابط التالي (هنا) أو تطبيق توكلنا خدمات.
وفي وقت سابق، فرضت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في إبريل الماضي، غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بحق مذيع برنامج تلفزيوني؛ لارتكابه محتوى مخالفًا تضمن تأجيج التعصب الرياضي.