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لمخالفتها ضوابط المحتوى الإعلامي

المرئي والمسموع تحيل فتاة للنيابة صورت مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا نابية

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
المرئي والمسموع تحيل فتاة للنيابة صورت مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا نابية
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المواطن - فريق التحرير

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استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا تصل إلى القذف.

إحالة للنيابة

وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه جرى إحالة المستخدمة للنيابة العامة، وذلك لمخالفتها ضوابط المحتوى الإعلامي.

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يأتي ذلك بهدف حماية مصالح المجتمع والمتابعين والمساهمة في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف.

أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع شددت في وقت سابق على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفاديًا للعقوبات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية من خلال الرقم الموحد 920004242.

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