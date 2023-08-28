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أندريه تروشيف أحد الأعضاء المؤسسين

المرشحان الأوفر حظًّا لتولي قيادة فاغنر بعد تأكيد مقتل بريغوجين

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
المرشحان الأوفر حظًّا لتولي قيادة فاغنر بعد تأكيد مقتل بريغوجين
المواطن - فريق التحرير

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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية وبينهما فاغنر، أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، وذلك في أعقاب مقتل زعيم المجموعة العسكرية يفجينى بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو، الأربعاء الماضي.

تأكيد مقتل قائد فاغنر

ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية فإن تقديرات خبراء عسكريين تقول: إنه من شأن القرار الجديد أن يؤدي إلى تقسيم تلك المجموعة العسكرية، لكن دورها سيستمر لوجود ملفات عدة عالقة.

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وأكدت الفحوص الجينية وفاة بريجوجين، حسبما أعلنت، أمس الأحد، لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة. وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم.

مرشحان جديدان لقيادة فاغنر

وذكر تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن روسيا كانت تخطط بالفعل لمستقبل هؤلاء المقاتلين في مرحلة ما بعد بريجوجين، قبل مقتل يفجينى بريجوجين، وعقب الانقلاب الذى قاده في يونيو الماضي.

وذكرت الصحيفة أن “بريجوجين نصب نفسه على أنه زعيم لا يمكن استبداله، وسط شبكة معقدة من المرتزقة، وشركات التعدين، والمستشارين السياسيين”. ويُعتقد أن أندريه تروشيف، وهو مقدم سابق في وزارة الشؤون الداخلية الروسية، كان جهة الاتصال الرئيسية بين بريغوجين ووزارة الدفاع خلال الحرب في أوكرانيا.

أندريه تروشيف

ويعد تروشيف، أحد الشخصيات العامة القليلة في فاغنر، التي لم تكن مدرجة في قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت وأودت بحياة بريغوجين.كما يعد من المقاتلين المخضرمين في القوات الروسية وشارك في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان وينحدر من مدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، والتقطت له عدة صور برفقة الرئيس.

وبحسب الصحيفة ذاتها فقد أكد الاتحاد الأوروبي في وثيقة صادرة عام 2021 أن تروشيف هو المدير التنفيذي لمجموعة فاغنر وأحد الأعضاء المؤسسين لها.

أنطون يليزاروف

ورجحت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن يكون القائد الجديد لفاغنر هو أنطون يليزاروف. وعرّفت في تقرير لها يليزاروف بأنه يعرف باسم مستعار يسمى لوتس. وشارك في تحركات “فاغنر” في بيلاروسيا.

وقاد معركة سوليدار، فيما شارك في العمليات العسكرية في سوريا، ويعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى ويقود وحدة في ليبيا.

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