المرشحان الأوفر حظًّا لتولي قيادة فاغنر بعد تأكيد مقتل بريغوجين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يلزم عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية وبينهما فاغنر، أداء قسم اليمين مثلما يفعل جنود الجيش، وذلك في أعقاب مقتل زعيم المجموعة العسكرية يفجينى بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو، الأربعاء الماضي.

ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية فإن تقديرات خبراء عسكريين تقول: إنه من شأن القرار الجديد أن يؤدي إلى تقسيم تلك المجموعة العسكرية، لكن دورها سيستمر لوجود ملفات عدة عالقة.

وأكدت الفحوص الجينية وفاة بريجوجين، حسبما أعلنت، أمس الأحد، لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة. وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم.