المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1%

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قرر البنك المركزي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة 1% في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، ستصبح الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وبحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت معدلات التضخم السنوية سجلت مستويات تاريخية خلال شهر يونيو الماضي، حيث قفز المعدل السنوي للمدن فوق مستوى 35% لأول مرة، بأعلى من تقديرات السوق.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا جديدًا.
ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفًا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.