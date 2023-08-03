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أصبحت 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض

المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1%

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1%
المواطن - فريق التحرير

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قرر البنك المركزي اليوم الخميس رفع سعر الفائدة 1% في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023.

سعر الفائدة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، ستصبح الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

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وبحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت معدلات التضخم السنوية سجلت مستويات تاريخية خلال شهر يونيو الماضي، حيث قفز المعدل السنوي للمدن فوق مستوى 35% لأول مرة، بأعلى من تقديرات السوق.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقمًا قياسيًّا جديدًا.

ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفًا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

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