المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على 4 مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أجزاءً من مناطق جازان، وعسير، ومكة المكرمة (الطائف) والمدينة المنورة تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف المركز في منشور على منصة “إكس” أن هذه الحالة المطرية يصحبها رياح هابطة نشطة السرعة مع تساقط البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.