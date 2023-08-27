المركز الوطني للأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة المدينة المنورة سجلت اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

المدينة المنورة بالمركز الأول

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن المدينة المنورة تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 47 درجة مئوية.

وأضاف أن الدمام والأحساء وشرورة جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت القصيم بالمركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

فيما سجلت الرياض ورفحاء والقيصومة ووادي الدواسر 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، والتي قد تؤدي إلى جريان السيول والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق السعودية.