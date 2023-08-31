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المرور: استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
المرور: استكمال أتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًا
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للمرور استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارِ للمركبة” إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م.

الرصد الآلي للمخالفة

وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.

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ضرورة الالتزام بالأنظمة

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

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