المرور: التزموا بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات.

ولفت إدارة المرور في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أن وقوف المركبات على الأرصفة والممرات المخصّصة للمشاة يعيق حركتهم ويعرّض حياتهم للخطر.