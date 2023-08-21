المرور: التزموا بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس حملة لتقديم أعمال فنية من الأغطية البلاستيكية بجدة جامعة شقراء تستقبل الطلبة الجدد بـ”معرض العودة” مركز أبحاث كاوست يكسر حاجز التحديات التخصصي للعيون يطلق حملة تزامناً مع العودة للدراسة مشاركة سعودية في المعرض الدولي للاختراعات بسنغافورا انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 227.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات.
ولفت إدارة المرور في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أن وقوف المركبات على الأرصفة والممرات المخصّصة للمشاة يعيق حركتهم ويعرّض حياتهم للخطر.