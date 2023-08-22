المرور: التزموا تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

جددت الإدارة العامة للمرور، التحذير من هطول الأمطار، ودعت قائدي المركبات إلى اتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة في ظل هطول الأمطار وتوخي الحيطة والحذر.

وقال المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس: لسلامتكم؛ اتباع الإرشادات المرفقة يجنبكم مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار.

إرشادات السلامة

وأضاف: عند هطول الأمطار اتبع الآتي:

– اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى.

– في حالة انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه.

– تمهل وخفف السرعة.

– تجنب برك وتجمعات المياه.

الطقس المتوقع

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

كما توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.