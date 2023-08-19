المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم

رصد المرور السري بمنطقة الرياض عددًا من المخالفات تؤثر على السلامة العامة على الطريق.

رصد عدد من المخالفات

وتم رصد مخالفات منها “عدم ترك مسافة كافية، والمراوغة بين المركبات”، وقيادة المركبة بدون توفير التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار”.

كما تم رصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق، وإساءة استعمال أنوار التلاقي، والقيادة بدون لوحات.

ضبط مواد مخدرة

كذلك تمكن مرور الرياض من ضبط مقيم يمني بحوزته مواد مخدرة وأموال مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.