6 انتصارات لـ الهلال مقابل 3 للفيحاء الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي بدء التقديم على الوظائف العسكرية لرتبة جندي في قطاعات وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 15245 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود نفاد تذاكر حفل تقديم نيمار ومباراة الهلال ضد الفيحاء حريق يلتهم أحد المستودعات في تبوك تاليسكا في طريقه لمغادرة النصر في قمة العشرين.. رؤية 2030 السعودية ستكون هدفًا للدول الكبرى والمنظمات الدولية
رصد المرور السري بمنطقة الرياض عددًا من المخالفات تؤثر على السلامة العامة على الطريق.
وتم رصد مخالفات منها “عدم ترك مسافة كافية، والمراوغة بين المركبات”، وقيادة المركبة بدون توفير التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار”.
كما تم رصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق، وإساءة استعمال أنوار التلاقي، والقيادة بدون لوحات.
كذلك تمكن مرور الرياض من ضبط مقيم يمني بحوزته مواد مخدرة وأموال مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.
🎥 جهود المرور السري بمنطقة الرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية.#المرور_السعودي pic.twitter.com/Eaue33Dhzt
— المرور السعودي (@eMoroor) August 19, 2023