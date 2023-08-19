المرور جاهز لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام غداً، وذلك في جميع مناطق السعودية.

تسهيل حركة السير على الطرق

وأوضحت أن ذلك يأتي لرفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق.

ونوهت الإدارة العامة للمرور بأنها مستمرة حتى نهاية العام الدراسي خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، لتنظيم حركة قائدي المركبات والطلبة والطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس من كوادر إدارية وتعليمية.