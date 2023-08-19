المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السرعة المحددة بشكل متهور وجنوني على طريق سريع يسير فيه الشاحنات.

تهور في السرعة

جاء ذلك ردًا على بلاغ عبر منصة “إكس”، أظهر فيديو للواقعة، وقال مقدمه “هذا تم تصويره صباحًا سرعة + تهور في قيادته أتمنى محاسبته”.

وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جهود المرور

وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.

كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.