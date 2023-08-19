Icon

هيئة الصحفيين بجازان تُعرف الإعلاميين بالتقنيات الجديدة للصحافة الحديثة Icon ليفربول يُمطر شباك بورنموث بثلاثية Icon مفاجأة بشأن أعراض متحورات كورونا الجديدة Icon المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا Icon لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار Icon تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد Icon النقل تدعو إلى التعامل مع الحافلات المدرسية المرخصة Icon أمطار غزيرة وطقس شديد الحرارة بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد Icon لقطات لانهيار أحد المباني في موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات Icon أزمة لـ النصر قبل منافسات دوري أبطال آسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تطبيق العقوبات المقررة بالنظام ضده

المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السرعة المحددة بشكل متهور وجنوني على طريق سريع يسير فيه الشاحنات.

تهور في السرعة

جاء ذلك ردًا على بلاغ عبر منصة “إكس”، أظهر فيديو للواقعة، وقال مقدمه “هذا تم تصويره صباحًا سرعة + تهور في قيادته أتمنى محاسبته”.

قد يهمّك أيضاً
روسيا تغرم جوجل 3 ملايين روبل بسبب أوكرانيا

روسيا تغرم جوجل 3 ملايين روبل بسبب أوكرانيا

لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر

لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر

وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جهود المرور

وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.

كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 
أخبار أمنية

القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان...

أخبار أمنية
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط 18 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص...

السعودية اليوم
القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف متغيب عن العمل بإقامة مزورة
أخبار أمنية

القبض على مقيم لتزويره الوثائق وآخر مخالف...

أخبار أمنية
تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب
السعودية اليوم

تعليم الطائف تطلق الملتقى العلمي الصيفي للطلاب

السعودية اليوم
43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي للنصر
الرياضة

43 مليون يورو تحسم انتقال موسى ديابي...

الرياضة
جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة للخبرات
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تختتم أنشطة بيوت نورة...

السعودية اليوم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة...

السعودية اليوم