هيئة الصحفيين بجازان تُعرف الإعلاميين بالتقنيات الجديدة للصحافة الحديثة ليفربول يُمطر شباك بورنموث بثلاثية مفاجأة بشأن أعراض متحورات كورونا الجديدة المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد النقل تدعو إلى التعامل مع الحافلات المدرسية المرخصة أمطار غزيرة وطقس شديد الحرارة بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لقطات لانهيار أحد المباني في موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات أزمة لـ النصر قبل منافسات دوري أبطال آسيا
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة تعمد تجاوز السرعة المحددة بشكل متهور وجنوني على طريق سريع يسير فيه الشاحنات.
جاء ذلك ردًا على بلاغ عبر منصة “إكس”، أظهر فيديو للواقعة، وقال مقدمه “هذا تم تصويره صباحًا سرعة + تهور في قيادته أتمنى محاسبته”.
وتفاعلت إدارة المرور مع بلاغ، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.
كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.