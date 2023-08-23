المرور يحذر من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها

حذرت الإدارة العامة للمرور من تجاوز الحافلة المدرسية أثناء توقفها، مؤكدة أن الانتظار يعزز من سلامة الطلاب على الطريق.

عدم تجاوز الحافلة المدرسية

وقالت إدارة المرور في منشور عبر منصة “إكس” “حفاظًا على سلامة أبنائنا يجب عليك الحذر في حال وجود حافلة مدرسية أمامك، فهي تتوقف بشكل متكرر”.

حفاظًا على سلامة أبناءنا يجب عليك الحذر في حال وجود حافلة مدرسية أمامك، فهي تتوقف بشكل متكرر.#المرور_السعودي⁰ #العالم_ينتظرك pic.twitter.com/wWOdbNr1Ko — المرور السعودي (@eMoroor) August 23, 2023

6 نصائح لسلامة الطلاب

وفي وقت سابق، قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات للطلبة والطالبات أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، حفاظًا على سلامتهم أثناء تنقلاتهم.

وذكرت إدارة المرور 6 نصائح لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم في الحافلة المدرسة وهي:

1ـ الجلوس بهدوء.

2ـ ربط حزام الأمان.

3ـ اتباع إرشادات مشرفي الحافلة.

4ـ تجنب إرباك السائق.

5ـ عدم إخراج اليد أو الرأس من الحافلة.

6ـ عدم النزول من الحافلة إلا بعد أن تتوقف تمامًا.