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وصلت الأسعار لألفي ريال

المستلزمات المدرسية عمالة مسيطرة وأسعار ترهق أولياء الأمور

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
المستلزمات المدرسية عمالة مسيطرة وأسعار ترهق أولياء الأمور
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الطلاب والطالبات انطلاق العام الدراسي الجديد؛ ليرتدوا ملابسهم المدرسية الجديدة فرحًا واحتفالًا بالعودة إلى صفوفهم، لكن الأسعار هذا العام أرهقت أولياء الأمور؛ بسبب سيطرة العمالة الوافدة.

تكلفة عالية

واشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من زيادة أسعار الملابس المدرسية، ومستلزماتها، حيث رصد تقرير أعدته قناة الإخبارية آراء عدد من المستهلكين والطلاب في أحد الأسواق بالمملكة تزامنًا مع العام الدراسي الجديد.

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وكشف أولياء الأمور أن سعر المريول الواحد وصل سعره إلى 400 و500 ريال، بينما قال آخرون: إن تكلفة المستلزمات الدراسية للطفل الواحد تراوحت بين 1500 إلى 2000 ريال.

وقالت مواطنة عبر التقرير: لاحظنا مؤخرًا أن في محلات المراييل ارتفاعًا في أسعار القمصان، والمراييل كنا نستطيع شراءها سابقًا بأسعار أقل، بينما ذكر مواطن أنه اشترى مريولًا لطفلته بـ 80 ريالًا بعدما كان سعره 40 ريالًا.

أسعار مبالغ فيها

وأضافت المواطنة: فرق في الأسعار مبالغ فيه بشكل كبير لا يستحق أبدًا، وزاد آخر: مقارنةً بالعام الماضي في ارتفاع ملحوظ.

وقال مراسل قناة الإخبارية عاصم الرشودي في ختام التقرير: بعض العمالة تستغل العودة إلى الدراسة من خلال التلاعب في أسعار وجودة المستلزمات المدرسية، إلا أن الجهات المعنية تقف لهم بالمرصاد.

2500 جولة رقابية

ونفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة نحو 2500 جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية في مناطق السعودية خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وتهدف هذه الجولات للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها واستقرار أسعارها، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، والرقابة على العروض والتخفيضات.

 

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