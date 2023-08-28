المسحل: مانشيني لديه شغف كبير والسعودية أصبحت جاذبة للأسماء العالمية

أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بالمدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، مؤكدًا أن المفاوضات معه لم تستغرق وقتًا طويلًا.

المسحل يكشف سبب تأخر التعاقد مع المدرب

وقال ياسر المسحل: “تأخرنا في حسم ملف مدرب المنتخب السعودي الجديد، والجميع يعلم أهمية وحساسية هذا الملف، ولذلك كان يستحق الأمر؛ الوقت الكافي لحسمه بطريقة مميزة”.

وتابع المسحل حديثه قائلًا: “نحن فخورين بنجاحنا باستقطاب كفاءة تدريبية عالمية، مانشيني حقق إنجازات كبيرة ولا زال لديه شغف كبير باللعبة، والمفاوضات كانت سلسة ولم تأخذ وقتًا طويلاً”.

وأضاف المسحل خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب الإيطالي: “نحن محظوظون بدعم القيادة، والعبء علينا كبير لمواكبة هذا الدعم، والسعودية أصبحت جاذبة لكل الأسماء العالمية”.

مانشيني فخور بتدريب الأخضر

ومن جانبه، علق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على توليه المهمة الجديدة، قائلًا: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي لاختياري لهذا المنصب، وأنا فخور لقيادتي المنتخب السعودي الأول”.

وأعلن الاتحاد السعودي بالأمس عن تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي لقيادة الأخضر، ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض قبل انطلاق المؤتمر الصحافي لتقديمه، والإعلان عن برنامج المنتخب السعودي للفترة المقبلة.