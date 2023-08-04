المسعد: تم غلق 28 قضية منع تسجيل على الأندية السعودية

قال عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، إنه خلال آخر شهرين تم غلق 28 قضية منع تسجيل على الأندية السعودية.

وتحدث المسعد في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي قائلًا: “لجنة الكفاءة المالية كانت تقوم في الفترة الماضية بضبط مرحلة قيام الأندية بسداد التزامتها المالية تجاه الموظفين واللاعبين واللاعبين السابقين والمعتزلين، وإذا كان من الصعب على ناد إيصال مبلغ مستحق لشخص ما فكان يتم إصدار شهادة الكفاءة المالية بشرط سداد هذا المبلغ للشخص المستحق”.

قرارات تخص الأندية السعودية

وأضاف: ” أيضًا منذ 3 أشهر تم إصدار لجنة الاستدامة المالية والتي تركز على العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل وضع ضوابط للأندية عند إجراء التعاقدات مع المدربين واللاعبين سواء كانوا سعوديين أو أجانب، تم إصدار 77 موافقة على الأندية للتعاقد مع مدرب أو لاعب سعودي أو أجنبي مع إصدار 78 موافقة على إجراء معسكرات في الخارج”.

وتابع المسعد: ” كذلك تم إغلاق 28 قضية منع تسجيل على الفرق السعودية، في آخر شهرين، واليوم لا يوجد قضايا منع تسجيل على أي ناد”.