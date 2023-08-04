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مؤكدًا تحديث آلية الحضور الجماهيري

المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشف وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبدالعزيز المسعد عن تحديث آلية الحضور الجماهيري في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، مؤكدًا أن كل ناد سيحصل على دعم 50 مليون ريال.

السلمي يؤكد استمرار مؤتمر القطاع الرياضي

وقال مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، الدكتور رجاء الله السلمي في بداية المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي: “سعدنا باعتماد مجلس إدارة أكاديمية مهد، وهذا دليل على اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي”.

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وتابع في المؤتمر الذي أُقيم بمدينة الملك فهد الرياضية في الطائف: “مشروع تخصيص الأندية يعد أهم المشاريع في الرياضة وتشرفنا بإطلاقه من قبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “مؤتمر القطاع الرياضي سيكون مستمرًا لطيلة فترات الموسم للإجابة على كل التساؤلات داخل القطاع الرياضي، ووزير الرياضة حريص على أن يكون الإعلام مطلعًا على كافة التحديثات”.

رجاء الله السلمي
السلمي

الهلال الأكثر دعمًا

وتحدث المسعد في المؤتمر قائلًا: “لدينا 110 أندية تملك معدل عشر رياضات وأكثر، وسنستمر بهذا الارتفاع لكافة أندية السعودية، المجال مفتوح لكافة الأندية للدخول في مبادرة الحوكمة واستراتيجية دعم الألعاب المختلفة”.

وأضاف في حديثه عن أندية دوري روشن السعودي: “الهلال الأكثر دعماً من استراتيجية دعم الأندية بواقع 120 مليون خلال الموسم الماضي، وهناك 160 ناديًا مستفيدة من استراتيجية دعم الأندية ونسعى لزيادتها في الموسم المقبل”.

وواصل حديثه قائلًا: “استراتيجية دعم الأندية الرياضية وُجدت بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان، ودعم من وزير الرياضة”.

استراتيجية دعم الأندية
جانب من المؤتمر

دعم لأندية دوري روشن السعودي

وواصل عبدالعزيز المسعد حديثه قائلًا: “لابد أن تكون هناك 12 رياضة مفعلة على الأقل لكل نادٍ ليستفيد من دعم الألعاب المختلفة حسب استراتيجية دعم الأندية، وسيكون هناك دعم مباشر 50 مليون ريال لكل نادٍ من أندية دوري روشن”.

الدعم المباشر لأندية دوري روشن
جانب من المؤتمر

واستكمل حديثه قائلًا: “تم تحديث آلية دعم الحضور الجماهيري في دوري روشن السعودي؛ بحيث تقدر الميزانية بـ30 مليونًا سيتم توزيعها على أعلى خمسة أندية بمعدل الحضور الجماهيري عند نهاية الموسم”.

وكشف المسعد عن أندية دوري روشن ودوري يلو التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية، وهي: “النصر، الاتحاد، الشباب، الهلال، الباطن، الخليج، أبها، الفيحاء، التعاون، القادسية، هجر، جدة، الخلود، الساحل، الرياض، العربي والأخدود”.

الحضور الجماهيري
جانب من المؤتمر

انتخابات الأندية

وتحدث المسعد عن انتخابات الأندية، وقال: “المنصة الرقمية ساهمت بإجراء الانتخابات للأندية عن طريقها وهي مرتبطة بنظام “أبشر”، وجميع الطعون والاعتراضات تتم عن طريق المنصة”.

ورداً على إقامة الانتخابات في فترة إعداد الموسم، قال المسعد: “مبادرة الحوكمة كان هدفها تحويل عمل الأندية إلى عمل مؤسساتي لا يرتبط بالأشخاص”.

وأردف: “هدف الوزارة في استراتيجية دعم الأندية أن كافة الأندية الرياضية تصبح في الفئة “أ” للتصنيف الإداري، ونعمل بشكل متواصل لتطوير الأندية”.

عبدالعزيز المسعد
عبدالعزيز المسعد

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