المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات 4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة القبض على قاتل أسامة بن لادن في تكساس
تتميز قرية المسقي بجنوب مدينة أبها التي يمتد عمرها لأكثر من 1700 عام، بنمط عمراني وشكل هندسي فريد جعل منها مدينة مغلقة ذات أسوار وأبواب يتم فتحها وغلقها في وقت محدد.
وأوضح أحد سكان القرية لـ “قناة الإخبارية” أن القرية تتميز بكبر المساحة ونمط العمران بالإضافة للممرات التي تمتد لمئات الأمتار، لافتًا إلى أن المنازل قريبة جدًا من بعضها، لدرجة أن السكان يتنقلون بين الأسطح بكل سهولة ويسر، فيما توجد عدة ساحات داخل القرية.
كما يوجد بداخل سور قرية المسقي أكثر من 450 منزلًا وأسواقًا، بالإضافة لساحات كبيرة وجوامع لتأدية الصلاة، فيما توفر الأسوار مساحة كبيرة من الأمان لأهالي القرية حيث تتجاوز عدد القصبات الحربية الـ 60، والتي كانت تعد أبراجًا للمراقبة قديمًا.