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تتميز بنمط عمراني وهندسي بأسوارها وأبوابها

المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام
المواطن - فريق التحرير

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تتميز قرية المسقي بجنوب مدينة أبها التي يمتد عمرها لأكثر من 1700 عام، بنمط عمراني وشكل هندسي فريد جعل منها مدينة مغلقة ذات أسوار وأبواب يتم فتحها وغلقها في وقت محدد.

وأوضح أحد سكان القرية لـ “قناة الإخبارية” أن  القرية تتميز بكبر المساحة ونمط العمران بالإضافة للممرات التي تمتد لمئات الأمتار، لافتًا إلى أن المنازل قريبة جدًا من بعضها، لدرجة أن السكان يتنقلون بين الأسطح بكل سهولة ويسر، فيما توجد عدة ساحات داخل القرية.

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كما يوجد بداخل سور قرية المسقي أكثر من 450 منزلًا وأسواقًا، بالإضافة لساحات كبيرة وجوامع لتأدية الصلاة، فيما توفر الأسوار مساحة كبيرة من الأمان لأهالي القرية حيث تتجاوز عدد القصبات الحربية الـ 60، والتي كانت تعد أبراجًا للمراقبة قديمًا.

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