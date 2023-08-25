طائرة ترامب تستعد للهبوط بمطار أتلانتا تمهيدًا لتسليم نفسه للسجن المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو تطوير روبوت جديد لقطف الفاكهة والخدمة المنزلية إنذار أحمر: أمطار غزيرة وسيول وبرد على عسير اليوم سالم الدوسري لجماهير الهلال: الوعد نهاية الموسم تناقص ملحوظ في أعداد الحشرات بأوروبا مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب لحظة انزلاق 5 حافلات ودراجتين ناريتين بسبب مادة نفطية في تركيا سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ !
سلطت قناة العربية الضوء على نبات المشموم، وهو نبتة زراعية أصبحت تستعمل لزينة المرأة في الأحساء شرق السعودية.
بدورها، قالت آيات حسن –من أهالي الأحساء- خلال لقائها مع قناة العربية: إن الأغلب يسميه ريحان ولكن إحنا نسميه مشموم، مشيرة إلى أن الأمهات تحرص على الحصول عليه كبركة، ثم بدأ يستخدم في استخدامات عديدة للتزيين.
وبين مقطع الفيديو نبات المشوم حيث تقوم بإعداده آيات حسن هي وابنتها الصغيرة، وتجهز أوراقه، ثم تصنع منه عقدًا وتاجًا لتزيين طفلتها.
"المشموم" نبتة زراعية أصبحت تستعمل لزينة المرأة في #الأحساء شرق #السعودية
عبر:@rahmaa2017 pic.twitter.com/Owc1hD8js9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 24, 2023