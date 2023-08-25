المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء

سلطت قناة العربية الضوء على نبات المشموم، وهو نبتة زراعية أصبحت تستعمل لزينة المرأة في الأحساء شرق السعودية.

المشموم

بدورها، قالت آيات حسن –من أهالي الأحساء- خلال لقائها مع قناة العربية: إن الأغلب يسميه ريحان ولكن إحنا نسميه مشموم، مشيرة إلى أن الأمهات تحرص على الحصول عليه كبركة، ثم بدأ يستخدم في استخدامات عديدة للتزيين.

تزيين المرأة

وبين مقطع الفيديو نبات المشوم حيث تقوم بإعداده آيات حسن هي وابنتها الصغيرة، وتجهز أوراقه، ثم تصنع منه عقدًا وتاجًا لتزيين طفلتها.