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المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
المشموم نبتة زراعية تستعمل لزينة المرأة في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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سلطت قناة العربية الضوء على نبات المشموم، وهو نبتة زراعية أصبحت تستعمل لزينة المرأة في الأحساء شرق السعودية.

المشموم

بدورها، قالت آيات حسن –من أهالي الأحساء- خلال لقائها مع قناة العربية: إن الأغلب يسميه ريحان ولكن إحنا نسميه مشموم، مشيرة إلى أن الأمهات تحرص على الحصول عليه كبركة، ثم بدأ يستخدم في استخدامات عديدة للتزيين.

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تزيين المرأة

وبين مقطع الفيديو نبات المشوم حيث تقوم بإعداده آيات حسن هي وابنتها الصغيرة، وتجهز أوراقه، ثم تصنع منه عقدًا وتاجًا لتزيين طفلتها.

 

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