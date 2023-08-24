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المعلمون يلمسون القلوب ويغيرون الحياة

المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي محمد الحمزة أن التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكن استخدامه لتغيير العالم، وهو أساس التقدم، وهو ليس كملء دلو؛ وإنما هو كإشعال نار.

وأضاف الحمزة أن المعلم هو الشمعة التي تضيء طريق العلم للطلاب، وهو صانع الأمل، والمعلمون ليسوا فقط يعلّمون الدروس؛ بل يلمسون القلوب ويغيرون الحياة.

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وتابع الكاتب “يقول (جون ديوي): إن تعليم الجيل الجديد ليس فقط نقل المعرفة، بل هو أيضًا تمكين الطلاب ليصبحوا مبدعين ومبتكرين، وإذا أردت أن تبني جسرًا للمستقبل، فاعلم أن التعليم هو الأساس”.. وإلى نص المقال:

نماذج تعليمية جديدة

يعيش العالم في عصر اتسم بالتغيرات التكنولوجية والتحولات الاجتماعية، وهو ما يتطلب تطوير نماذج تعليمية جديدة تتوافق مع احتياجات الجيل الجديد، حيث يلعب المعلم دورًا حاسمًا في هذا السياق، فهو المسؤول عن توجيه وإرشاد الطلاب وتمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في المجتمع الحديث، ويجب أن يكون للمعلمين فهم عميق لتطورات التكنولوجيا واستخدامها في العملية التعليمية؛ فهي ليست مجرد وسيلة لتعزيز التفاعل والمشاركة في الفصل الدراسي؛ بل يمكن استخدامها لتخصيص التعليم وفقًا لاحتياجات كل طالب.

تطوير المهارات

وبناء على ذلك؛ فإن المعلمين عليهم تطوير مهارات تعليمية متعددة تشمل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعلم الذاتي، وعليهم أيضًا تعزيز التعلم القائم على المشروعات والتعلم التعاوني وتعزيز القدرات الابتكارية للطلاب، ويلعب المعلم دورًا نشطًا في تحفيز الطلاب وتعزيز رغبتهم في التعلم المستمر والتنمية الشخصية، ويكون شريكًا في مسيرة التعلم للطلاب ومصدر إلهام لهم.

في التعليم الحديث يواجه المعلمون عددًا من التحديات التي تنبع من التطورات التكنولوجية والتحولات الاجتماعية؛ فالتكنولوجيا تغير طبيعة العملية التعليمية وتطلب من المعلمين التكيف مع استخدام الأدوات والتطبيقات التكنولوجية في قاعة الفصل الدراسي، وقد يواجهون صعوبة في اختيار الأدوات المناسبة وتكييفها مع متطلبات المنهاج الدراسي، وكذلك مع توفر مصادر المعرفة والمعلومات بسهولة عبر الإنترنت، حتى يصبح لدى الطلاب القدرة على تعلم المواد بمعدلات مختلفة، ويواجه المعلمون تحدي تلبية احتياجات الطلاب المختلفة.

تغيير الأساليب التقليدية

التعلم القائم على المشروعات يشجع الطلاب على تطبيق المفاهيم والمهارات في سياقات عملية، ويتطلب ذلك تغيير الأساليب التقليدية للتدريس وتوفير الدعم والإرشاد للطلاب أثناء تنفيذ المشاريع، ومع تزايد كمية المعلومات والمحتوى المتاح يصبح من التحديات الرئيسة للمعلمين إدارة الوقت بشكل فعال لتغطية المنهاج الدراسي وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية، والتواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور يعتبر تحديًا مع تزايد عدد الطلاب واختلاف طبيعة التواصل في العصر الحديث.

يواجه المعلمون كذلك التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي؛ مثل اختيار الأدوات والتطبيقات التكنولوجية المناسبة، وتعلم استخدامها بفعالية، وضمان أن تكون متوافقة مع المنهاج الدراسي وأهداف التعلم، ومع توفر الإنترنت والمصادر الرقمية، حيث يمكن للطلاب الوصول إلى معلومات ومصادر متعددة بسهولة، وهذا يضع تحديًا أمام المعلمين لأنهم يحتاجون إلى توجيه الطلاب في تقييم المعلومات وفلترتها وتحليلها بشكل نقدي. ويعتبر التعاون والتواصل مهارات حاسمة في العالم الحديث، حيث يواجه المعلمون التحديات في تشجيع التعاون والتواصل الفعّال بين الطلاب، وخلق بيئة تعليمية تشجع على العمل الجماعي وحل المشكلات المشتركة.

دور التكنولوجيا

ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا إيجابيًا في تمكين التعاون والتواصل، على سبيل المثال من خلال استخدام منصات التعلم الإلكتروني والتعاون عبر الإنترنت، وفي العصر الحديث يوجد تنوع كبير في صفوف الطلاب من حيث اللغة والثقافة، حيث يواجه المعلمون التحديات المتعلقة بتلبية احتياجات الطلاب المتعددة وخلق بيئة شاملة ومتساوية للتعلم، وتتطلب هذه التحديات من المعلمين التكيف وتطوير مهاراتهم المهنية للتعامل مع التحولات الحديثة في مجال التعليم وضمان تقديم تجربة تعليمية مثمرة وجودة للطلاب.

السلاح الأقوى

التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكن استخدامه لتغيير العالم، وهو أساس التقدم، وهو ليس كملء دلو؛ وإنما هو كإشعال نار. والمعلم هو الشمعة التي تضيء طريق العلم للطلاب، وهو صانع الأمل، والمعلمون ليسوا فقط يعلّمون الدروس؛ بل يلمسون القلوب ويغيرون الحياة.. يقول (جون ديوي): إن تعليم الجيل الجديد ليس فقط نقل المعرفة، بل هو أيضًا تمكين الطلاب ليصبحوا مبدعين ومبتكرين، وإذا أردت أن تبني جسرًا للمستقبل، فاعلم أن التعليم هو الأساس.

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