المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني

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أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50,4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد، واعتبرت الأعلى على الإطلاق في المغرب.
وذكرت المديرية في بيان أن “هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة “الشركي”، يعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري من 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12 “أغسطس الجاري”.
ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب.
ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المغرب تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
وتسبّبت موجة الحر بحريقي غابات شهدهما في الأيام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقًا قرب إقليم تازة، وفق مراسلين ميدانيين لوكالة فرانس برس.