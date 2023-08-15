المقاصف المدرسية وراء انتشار السمنة بين الأطفال

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قالت استشارية طب الأسرة من مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة ريم الذيب: إن المقاصف المدرسية وراء ارتفاع نسبة السمنة بين الأطفال.
وأضافت الاستشارية، خلال لقاء لها مع قناة العربية، أن العوامل السلوكية وقلة الحركة ساهمت أيضًا بشكل كبير في رفع نسبة السمنة لدى هذه الفئة العمرية.
ولفتت الذيب إلى مخاطر السمنة على الأطفال، حيث قالت: إن بداية السمنة في وقت مبكر لدى الطفل تؤدي إلى مشاكل كثيرة منها السكري والكوليسترول والضغط والاختناق اليومي والقلق والاكتئاب والعزلة.
#نشرة_الرابعة | استشارية طب الأسرة من مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة ريم الذيب: العوامل السلوكية وقلة الحركة والمقاصف في المدارس ساهمت بشكل كبيرفي رفع نسبة السمنة بين الأطفال pic.twitter.com/lTlNMo69sq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 15, 2023