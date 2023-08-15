المقاصف المدرسية وراء انتشار السمنة بين الأطفال

قالت استشارية طب الأسرة من مستشفى الملك فهد التخصصي الدكتورة ريم الذيب: إن المقاصف المدرسية وراء ارتفاع نسبة السمنة بين الأطفال.

ارتفاع نسبة السمنة

وأضافت الاستشارية، خلال لقاء لها مع قناة العربية، أن العوامل السلوكية وقلة الحركة ساهمت أيضًا بشكل كبير في رفع نسبة السمنة لدى هذه الفئة العمرية.

مخاطر السمنة

ولفتت الذيب إلى مخاطر السمنة على الأطفال، حيث قالت: إن بداية السمنة في وقت مبكر لدى الطفل تؤدي إلى مشاكل كثيرة منها السكري والكوليسترول والضغط والاختناق اليومي والقلق والاكتئاب والعزلة.