بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في عدة مناطق بالسعودية، ظهر مصطلح يسمى القبة الحرارية، فما المقصود به وإلى أي مدى يستخدمه الأرصاديون في قياس درجات الحرارة؟

القبة الحرارية

في هذا السياق، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد المقصود بمصطلح القبة الحرارية في مداخلة هاتفية مع برنامج العربي إف إم، قائلًا: كلمة قبة حرارية ليست مصطلحًا علميًّا بالمعنى الأدق وغير معترف به في بعض المنظمات كمنظمة الأرصاد العالمية، ولكن هو مصطلح شائع يقاس به فوارق درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا واستمرار هذه الحالة لفترة معينة.

الجانب الأرصادي

وتابع: نحن ندرس الجانب الأرصادي في تأثير موجة الحر على السعودية، وأما الظواهر الجوية المتعلقة بذلك كالهواء الحار ومنخفض الهند الموسمي.

وأضاف القحطاني: هذا الشهر عادة ما يكون درجة الحرارة فيه مرتفعة على مناطق السعودية ولكن للتوضيح نحن حتى الآن لم نسجل درجات الحرارة التي أثرت علينا العام الماضي، فأعلى درجة حرارة سجلت حتى الآن هي 51 مئوية في الظل في الأحساء أما العام الماضي فتم تسجيل 53 مئوية في الظل.