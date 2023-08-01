الملايين حول العالم يستمتعون برؤية القمر العملاق

استمتع الملايين من عشاق الفلك في المنطقة العربية والعالم، بمشاهدة القمر العملاق، أو سوبر مون الذي زين السماء في دول عدة، في ثاني حدث من نوعه هذا العام، يكون فيه القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض، وهي ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ظاهرة القمر العملاق

وفي التفاصيل، تحدث ظاهرة القمر العملاق مع اكتمال قمر شهر محرم عندما يكون القمر بدرًا وقريبًا من الأرض مما يجعله يظهر أكبر بنسبة 4% في المائة وأكثر سطوعًا بنسبة 30% مقارنة بالقمر الأبعد ليكون مرئيًّا بعد وقت قصير من غروب الشمس.

ويمكن وصف تلك الظاهرة أيضًا عندما يكون القمر في المحاق أو البدر المكتمل وذلك عندما تكون المسافة بين مركز القمر والأرض حوالي 362 كيلو مترًا.