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بصحبة سيدات مطبخ فريال الإنتاجي

الملكة رانيا تحتفل بيوم ميلادها بحلويات منزلية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٥ مساءً
الملكة رانيا تحتفل بيوم ميلادها بحلويات منزلية
المواطن - فريق التحرير

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احتفلت الملكة رانيا العبدالله، قرينة العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين بيوم ميلادها الـ53، بصحبة سيدات مطبخ فريال الإنتاجي.

وحرصت الملكة الأردنية على الاحتفال بيوم ميلادها مع سيدات قرية حور بمحافظة إربد، ورغم أنّها ذهبت لتقديم الدعم لهن، إلا أنهن فاجأنها بأطباق شهية احتفالا بعيد ميلادها.

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ووثقت صور ومقطع فيديو احتفال قرينة العاهل الأردني في قرية حور وسط سيدات مطبخ فريال الإنتاجي، اللاتي عبرن عن حبهن الشديد للملكة رانيا بأطباق أعدت خصيصًا للمناسبة السعيدة

ووصفت الملكة رانيا، في مجموعة صور وفيديوهات نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، سيدات مطبخ فريال بأنهن “نموذج واضح لدعم السيدات لبعضهن”.

وعلقت الملكة رانيا على الصور قائلة: “مافي أحلى من إني أكون بينكم.. شكرًا لأم محمد والسيدات الي التقيتهم اليوم في مطبخ فريال الإنتاجي في قرية حور. أحلى استقبال، ومثال مميز على دعم النساء لبعضهم”.

 

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