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قطار خرج عن مسار وأسفر عن ضحايا ومصابين

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان.

حادث القطار

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

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ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ حادث خروج قطار عن مساره بإقليم السند في جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.

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