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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوت ديفوار

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوت ديفوار
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس الأسبق.

أصدق المواساة

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية كوت ديفوار الأسبق السيد هنري كونان بيديه، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

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ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس الأسبق.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية كوت ديفوار الأسبق السيد هنري كونان بيديه، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

 

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