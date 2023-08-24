الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأوكراني

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.