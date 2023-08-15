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بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم الازدهار.

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ولي العهد يهنيء

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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