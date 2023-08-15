وظائف شاغرة لدى شركة ساهر أزمة لـ نادي الشباب بعد إصابة حسان تمبكتي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند 124 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر بمكة الرياض تكمل استعداداتها لاستضافة بطولة رفع الأثقال العالمية الرحيل ينتظر ميشايل بعد مشادته مع محمد البريك تعليم النماص يحتفي بالمتميزين في الدورة الرابعة لمبادرة وقفة إجلال إنقاذ معتمر إندونيسي من أزمة تنفسية حادة بمكة الاتحاديون لـ أنمار : هناك نقص بالفريق ومنصور البلوي وصلنا العالمية من قبل تقنية جديدة لمراقبة الغطاء النباتي وحمايته
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، اطراد التقدم الازدهار.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.