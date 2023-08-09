Icon

إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال Icon 16 إصابة على الأقل بانفجار مصنع في موسكو Icon التراث السعودي في رؤية 2030.. مصدر فخر ودخل قومي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة Icon القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية Icon التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن” Icon توجيه بمعالجة وجود أكثر من تأمين صحي لموظفي القطاع الخاص Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في ورشة نجارة Icon بالخطوات.. سناب شات يتيح خيار وضع الظلام Icon الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم المخدرات بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
أغلب أنواع السرطان ليست مرتبطة بالقلق والاكتئاب

أغلب أنواع السرطان ليست مرتبطة بالقلق والاكتئاب

إحباط تهريب 22 كيلو من الحشيش بنجران

إحباط تهريب 22 كيلو من الحشيش بنجران

ولي العهد يهنئ

 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم