مانشيني يتفق على تدريب منتخب السعودية جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ تدشين البورصة العقارية لتقديم خدمات تداول العقارات وتحقيق الشفافية ضبط 90 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع ليستر سيتي الإنجليزي يواصل تألقه هذا الموسم ولي العهد يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية بمساحة 100 مليون متر مربع 10 مزايا مهمة يحققها التفكير الناقد الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مولدوفا تفاصيل وظائف جامعة نجران ساعات تفصل محمد صلاح عن التوقيع للاتحاد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.