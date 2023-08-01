Icon

مروجو المخدرات في القنفذة والشمالية بقبضة الأمن Icon أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنين Icon إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان Icon آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بمرض خطير Icon التشكيل المتوقع لـ النصر بعد ضم ساديو ماني Icon تسويق إنتاج 11 مليون نخلة بمهرجان بريدة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سويسرا بذكرى اليوم الوطني Icon وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة Icon شرط يُعطل انتقال ماركو فيراتي إلى الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
الملك سلمان
حصاد اليوم
محمد بن سلمان
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنين

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة

فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة

ولي العهد يهنيء

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم