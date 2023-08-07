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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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