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بمناسبة ذكرى الاستقلال ويوم التحرير واليوم الوطني لبلادهم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان قادة الكونغو وكوريا وليختنشتاين

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان قادة الكونغو وكوريا وليختنشتاين
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة كوريا بيوم التحرير

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة ليختنشتاين باليوم الوطني

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

 

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