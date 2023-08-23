الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أنغولا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى الرئيس جواو مانويل غونكالفس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامته له اليوم بالمقر الرئاسي في العاصمة لواندا.

تحيات القيادة

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

دعم السعودية لإكسبو 2030

وأكد فخامته خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في المملكة هذا العام.

فيما عبر المستشار قطان خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.